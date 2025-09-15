Hoy arranca el juicio por jurados del policía acusado de matar a su mujer

Este lunes dio inició el proceso para juzgar a Franco Nicolás Cuello, el policía acusado de asesinar a su mujer de un balazo e intentar culpar a su hijo de 4 años.

Este lunes dio inició el Juicio por jurados a Franco Nicolás Cuello, el policía imputado por el femicidio de su pareja, Valeria Ramírez, de 26 años, en el barrio La Gloria de Godoy Cruz.

Ramírez perdió la vida en 2022 cuando recibió un disparo mortal en su casa, mientras estaba junto a sus hijos y su pareja. A pesar de ser llevada rápidamente al Hospital Central por su presunto femicida, la mujer terminó perdiendo la vida pocas horas después.

Cuello, de 31 años, fue el principal apuntado desde el principio. El efectivo del Grupo Especial de Seguridad (GES) aseguró en un primer momento que había sido su hijo, de 4 años, quien tomó su arma reglamentaria y la accionó por error. Luego, le confesó a unos colegas que había sido él quien le disparó por accidente.