Una mujer y tres menores viajaban a Mar del Plata contra su voluntad y fueron rescatados

Lo denunció el hermano de la mujer. Rápidamente montaron un operativo, detuvieron al colectivo y la mujer confesó lo denunciado. Aprehendieron a un sujeto que los acompañaba.

La policía rescató a la mujer y los tres hijos que viajaban a Mar del Plata.

Una mujer y sus tres hijos viajaban en contra de su voluntad con destino a la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en un colectivo de una empresa privada y con un hombre que los estaba vigilando y acompañaba, coerciendo contra ellos. Fueron rescatados en el control fronterizo de Desaguadero.

Todo surgió a partir de la denuncia del hermano de la mujer, quien se comunico con las fuerzas policiales para informar que trasladaban a la mujer y sus sobrinos con destino a esa ciudad, en un transporte de la empresa Andesmar. Dio detalles de la persona que los acompañaba.

Hubo una intervención de las fuerzas de seguridad locales a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este, en coordinación con las provincias vecinas en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo. Así fue como montaron un control sobre el límite provincial en Desaguadero.

Mas de dos horas después el vehículo llegó al puesto y fue detenido. Tras las identificaciones pertinentes, la Policía de Mendoza entrevistó a la mujer, quien confirmó lo denunciado y señaló que los menores se encontraban a salvo. Lograron evitar que los cuatro salgan de la provincia contra su voluntad.