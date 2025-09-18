Pacto suicida, sustancias y homicidio: las macabras hipótesis sobre la pareja hallada muerta en un descampado

Se trata de un hombre de 32 años y una joven de 22. Esta pareja estaba en situación de calle y ambos tenían problemas de adicción a estupefacientes.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Salta. Una pareja fue encontrada sin vida en un descampado en la zona sur de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Según trascendió, ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.

El escalofriante hallazgo ocurrió el martes por la noche, cerca de las 21, en la excancha de Huachana, al final de la calle Córdoba. Varios vecinos alertaron sobre la presencia de dos cuerpos en un sector de malezas. Por el momento, se desconoce la identidad de las víctima, aunque se confirmó que se trata de un hombre de 32 años y una joven de 22.

Cuáles son las hipótesis que se manejan La Unidad de Investigación UGAP Orán trabaja en distintas hipótesis sobre el aberrante hallazgo. Una de las hipótesis es que se habría tratado de un pacto suicida, ya que ambos presentaban signos compatibles con ahorcamiento.

Sin embargo, también se investiga un doble homicidio o la muerte por intoxicación de sustancias. Se aguardan los resultados de las autopsias al cuerpo de las víctimas para determinar las causas de muerte.