Una camioneta volcó en Uspallata y el conductor chileno resultó herido

El accidente se produjo cerca del control aduanero. El conductor del vehículo quedó atrapado y tuvo que ser rescatado. Su familia compuesta de una mujer y dos hijas menores se encuentran en buen estado.

Una camioneta con cuatro ocupantes de nacionalidad chilena volcó este sábado en horas del mediodía en la Ruta 7, a 4 kilómetros del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata. Equipos de rescate se desplazaron al lugar para atender a las víctimas.

El accidente fue protagonizado por una camioneta marca Mitsubishi, de patente chilena. El conductor, un hombre de esa nacionalidad, de 39 años, perdió su control y dio varios tumbos, quedando al costado de la banquina.

El hombre quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que el personal de rescate tuvo que intervenir para retirarlo. En el lugar también trabajó personal del Servicio Coordinado de Emergencias, quienes lo trasladaron al Hospital de Uspallata, donde fue diagnosticado con politraumatismos moderados con compromiso en el brazo izquierdo. Para una mejor atención fue derivado al Hospital Central.

Por su parte, el accidente también dejó a una mujer (quien sería argentina radicada en Chile) y dos nenas de 13 y 11 años heridas. Pero el servicio médico que las trasladó ya advirtió que se encontraban en buen estado.