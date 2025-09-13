Homicidio en Las Heras: un hombre fue asesinado de un balazo en la calle

La policía encontró a la víctima, aún sin identificar, sin vida en el cruce de las calles Independencia y Bernardo O'Higgins.

Un hombre murió en un homicidio en Las Heras. La policía encontró a la víctima, aún sin identificar, sin vida en la vía pública. El hecho ocurrió a las 6.15 de la mañana en el cruce de las calles Independencia y Bernardo O'Higgins.

Averiguaciones preliminares indican que el hombre caminaba por calle Independencia en dirección sur a norte. En ese momento, y por causas que la policía investiga, alguien le disparó.

La víctima cayó al piso. Médicos del SEC llegaron al lugar y confirmaron su muerte. El hombre presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda con orificio de entrada y salida.