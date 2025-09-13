Accidente fatal: un motociclista murió tras chocar con un colectivo

Un llamado al 911 alertó sobre la colisión, que provocó la muerte del motociclista en el lugar.

Un motociclista de 25 años murió tras un accidente en Maipú. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bruno Morón y Jerónimo Ruiz.

La víctima, identificada como Yoel Maximiliano Ochoa, circulaba en su moto Bajaj 200cc por calle Jerónimo Ruiz en dirección de norte a sur. Al llegar al cruce, un colectivo del Grupo 800, que viajaba por calle Bruno Morón de oeste a este, lo colisionó.

El impacto dejó a Ochoa en el suelo. Al lugar llegaron personal de Tránsito Municipal, policial y médicos del SEC. El personal médico asistió al conductor de la moto y confirmó su muerte en el lugar.