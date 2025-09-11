Un hombre de 74 años sufrió un accidente en Uspallata y quedó en grave estado

El accidente ocurrió en la ruta 7. La víctima resultó con lesiones severas y quedó internada en el Hospital Central.

Un hombre de 74 años resultó gravemente herido la tarde de este lunes al sufrir un accidente a bordo de su auto en Uspallata. La víctima fue rescatada del interior del rodado en estado de inconsciencia y luego derivada de urgencia al Hospital Central.

El accidente ocurrió cerca de las 13.30 cuando efectivos de la jurisdicción fueron alertados sobre un Toyota Corolla blanco que protagonizó un vuelco en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.171.

Cuando los policías arribaron a la escena, encontraron el vehículo en posición invertida, con las ruedas hacia arriba, varios metros hacia el costado del Corredor Internacional. Debido a la pérdida de conocimiento del conductor, no se le pudo realizar en el lugar el dosaje de alcoholemia en el lugar.

Cómo quedó la víctima del accidente En tanto, personal médico asistió al herido, quien presentaba politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave, fue estabilizado en el Hospital Luis Chrabalowski, para luego ser derivado al Hospital Central, donde quedó internado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata, mientras se investigan las causas que provocaron el vuelco.