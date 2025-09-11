Chocaron una formación del tren Roca y un micro en Ezeiza: 12 heridos y servicio limitado

Una formación del tren Roca impactó contra un micro en el paso a nivel de la calle Pravaz, en Ezeiza. El accidente dejó al menos 12 heridos leves.

Un fuerte accidente ferroviario se registró este jueves por la mañana en Ezeiza, cuando una formación del tren Roca chocó contra un micro en el paso a nivel de la calle Pravaz. El impacto, ocurrido alrededor de las 6, dejó al menos 12 heridos leves, según informaron fuentes de emergencia que trabajaron en el lugar.

El hecho obligó a interrumpir la circulación normal del ramal Ezeiza, que desde entonces presta un servicio limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande. La medida afecta el traslado de cientos de usuarios que utilizan el servicio en el inicio de la jornada laboral.

Bomberos voluntarios, personal del SAME y efectivos de seguridad desplegaron un operativo en la zona para asistir a los pasajeros heridos y garantizar la seguridad en el lugar. Las causas del siniestro aún se investigan, aunque de manera preliminar se indicó que el micro intentó cruzar con la barrera baja.

Aún ambos medios de transporte continúan en el lugar a la espera de la pericias. Se prevé que la zona del accidente permanezca con interrupción en el tránsito al menos dos horas más.