Extienden el contrato de concesión del servicio de cargas del tren Roca

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, resolvió extender hasta el 10 de septiembre de 2026 el contrato de concesión del servicio de cargas del tren Roca.

La resolución 52/2025 publicada en el Boletín Oficial habilita a Ferrosur Roca S.A. a operar la Línea General Roca de cargas dentro de la Red Ferroviaria Nacional.

Según el texto oficial, "la medida busca asegurar la continuidad del servicio" en un corredor considerado estratégico para el transporte de cargas. La prórroga regirá hasta que se concrete una nueva convocatoria pública para adjudicar la operación de la línea.

Ferrosur Roca opera esta línea desde diciembre de 1992, cuando obtuvo la concesión para la explotación integral de un sector de la Red Ferroviaria Nacional, exceptuando el corredor Altamirano-Miramar y ciertos tramos urbanos. El contrato original, otorgado por decreto, tenía una vigencia de treinta años y contemplaba la posibilidad de una prórroga de diez, siempre supeditada a condiciones de renegociación. En total, el ramal cuenta con 3.110 kilómetros de vías de trocha ancha que conectan Neuquén, Río Negro, el sur de La Pampa y Buenos Aires, uniendo polos productivos desde Zapala hasta el Gran Buenos Aires.

La extensión se enmarca además en la emergencia pública ferroviaria, declarada en 2024 por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 525. Esa normativa estableció la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional por un plazo de 24 meses, a fin de evitar interrupciones durante el período de transición hacia un nuevo sistema de gestión.

El proceso de renegociación contractual se activó en julio de este año, cuando la Secretaría de Transporte dejó sin efecto la resolución 211/2021 del entonces Ministerio de Transporte y solicitó a Ferrosur Roca una propuesta de adecuación en virtud de la proximidad del vencimiento. La compañía respondió el 18 de agosto con una nota en la que planteó cambios en distintos aspectos del contrato, contemplando la eventual prórroga.

Finalmente, con el vencimiento cumplido este miércoles, el Gobierno decidió avanzar con la extensión. Sin embargo, la resolución advierte que será necesario adecuar las bases del convenio y consensuar con todas las partes un nuevo esquema que “posibilite la mayor concurrencia posible de interesados” en la próxima convocatoria.

La notificación fue enviada a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a Belgrano Cargas y Logística, además de la propia Ferrosur Roca.