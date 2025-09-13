Video: así treparon un muro para robar una bicicleta en Maipú
La seguridad por videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió capturar a estos ladrones.
En calle Videla Correa, en Maipú. Las cámaras del CEO captaron a tres hombres que saltaron una medianera e ingresaron a un domicilio. Desde el patio trasero, los individuos robaron una bicicleta.
Luego la trasladaron por los techos hasta un descampado. Unidades policiales se desplegaron al lugar y detuvieron a los tres hombres. La policía recuperó la bicicleta.
Los responsables quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.