Video: así treparon un muro para robar una bicicleta en Maipú

La seguridad por videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió capturar a estos ladrones.

En calle Videla Correa, en Maipú. Las cámaras del CEO captaron a tres hombres que saltaron una medianera e ingresaron a un domicilio. Desde el patio trasero, los individuos robaron una bicicleta.

Luego la trasladaron por los techos hasta un descampado. Unidades policiales se desplegaron al lugar y detuvieron a los tres hombres. La policía recuperó la bicicleta.

Los responsables quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

Delito frustrado Maipú

