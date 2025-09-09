Isabella Ladera acusa a Beéle por filtración de video íntimo y la polémica estalla

Con su comunicado, Isabella Ladera señala a Beéle como responsable y también dejó al descubierto el dolor de enfrentar una exposición pública.

Isabella Ladera responsabilizó a Beéle por la filtración de un video íntimo. La influencer venezolana, con millones de fans en Instagram, rompió el silencio con un comunicado en el que señaló directamente a su ex pareja, lo que provocó un revuelo inmediato y desató un debate sobre la privacidad en la era digital.

Isabella dijo que seguirá sus proyectos sin esconderse La relación entre Isabella Ladera y el cantante colombiano ya había terminado hace algunos meses, según confirmaron ambos en su momento. Sin embargo, los nombres de ambos volvieron a los titulares tras la circulación de un video en distintas plataformas que asegura mostrar a los dos en una situación privada.

isabella3 Isabella Ladera.

El material fue descrito por medios regionales como un video de más de seis minutos, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su autenticidad. Las especulaciones apuntan a que podría tratarse de un montaje, de personas con gran parecido o incluso de una producción creada con inteligencia artificial. Esa incertidumbre solo alimentó más comentarios y teorías en línea.

