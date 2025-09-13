Conductor chocó en Villa Crespo y no logró completar la prueba de alcoholemia

Un fuerte choque en Villa Crespo terminó con un insólito episodio: el conductor de una camioneta no logró soplar con la fuerza suficiente para completar la prueba de alcoholemia , a pesar de que la policía lo intentó en ocho oportunidades.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 4:30 de la madrugada en la esquina de Fitz Roy y Villarroel, a pocos metros de la cancha del Club Atlanta. Un joven que manejaba una camioneta Volkswagen Amarok gris, sin patente , perdió el control e impactó contra un Volkswagen Vento estacionado y la persiana metálica de un local comercial.

A bordo del vehículo viajaba una mujer que, al igual que el conductor, resultó ilesa. Según testigos, el choque provocó gran estruendo y despertó a vecinos de la zona.

Lo que más llamó la atención fue lo que sucedió después. El conductor se negó a ser asistido por el SAME y quedó bajo custodia policial. En ese momento, los agentes intentaron realizarle el test de alcoholemia . Sin embargo, y pese a ocho intentos, el joven no logró soplar con la fuerza suficiente para completar el procedimiento.

Previo al control, cámaras de un canal de noticias registraron al hombre durmiendo en el interior de un patrullero. Tras los intentos fallidos, volvió a ser trasladado en el móvil policial a la espera de las actuaciones correspondientes.

Las causas del accidente aún se investigan. No obstante, el hecho abrió interrogantes sobre el estado en el que se encontraba el conductor al momento del choque. La falta de patente en la camioneta también es parte de la pesquisa, al igual que los daños ocasionados en el local y el vehículo estacionado.

Accidentes viales en la Ciudad de Buenos Aires

Este episodio se suma a una serie de siniestros registrados en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos meses, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol al volante. De acuerdo con estadísticas oficiales, la mayoría de los accidentes graves ocurren durante la madrugada y los fines de semana.

Para las autoridades, reforzar los controles de alcoholemia y concientizar sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol sigue siendo una prioridad.