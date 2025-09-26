Se definió el futuro de Ian Subiabre, la joya de River que estaba en conflicto por su contrato: ¿renueva?

River le dio un ultimátum al juvenil que está en Chile para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina y este tomó una decisión final respecto a su nuevo contrato.

El futuro de Ian Subiabre se convirtió en uno de los temas más calientes en el mundo River, más allá de la parte deportiva tras la dura eliminación en la Copa Libertadores. El extremo de 18 años estaba en conflicto con el club luego de haber rechazado varias propuestas de renovación, pero el Millonario dio un ultimátum y, horas más tarde, la novela llegó a su fin.

Por decisión de Marcelo Gallardo, la joya fue borrada de los partidos contra Atlético Tucumán y la vuelta frente Palmeiras ante su postura firme de no aceptar el nuevo contrato. A su vez, a modo de presión, la dirigencia de Núñez le dejó en claro al futbolista que no iba a ser cedido a la Selección argentina para el Mundial Sub 20 de Chile si antes no firmaba la renovación.

Subiabre renovará con River y jugará el Mundial Sub 20 Finalmente, la resolución llegó este viernes: Subiabre renovará su contrato con River hasta diciembre de 2028. El acuerdo incluye una mejora salarial y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros, una cifra alta que había sido el principal punto de conflicto. Con esto, el delantero no solo seguirá ligado al club, sino que también estará habilitado para jugar el torneo juvenil con el combinado de Diego Placente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1971658713309303295&partner=&hide_thread=false Hay acuerdo verbal entre #River e Ian Subiabre.



de manera digital su nuevo contrato hasta Diciembre 2028



Clave la postura de Claudio Tapia, Pte de #AFA, que tuvo acceso a los números que el club le ofreció al delantero.



https://t.co/SNCA8Hk27X https://t.co/cZ8L931h1O pic.twitter.com/BjRoyhsBKJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 26, 2025

Según comentó Germán García Grova, el mediador clave para que la negociación llegue a buen puerto terminó siendo Claudio Tapia, el presidente de la AFA. El Chiqui acercó las partes entre el Millonario y Claudio Paul Caniggia (representante del juvenil) y fue el pilar fundamental para que el acuerdo no se dilate más.