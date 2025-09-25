La fuerte crítica de Leo Astrada a Gallardo tras la eliminación de River en la Libertadores: "Es tan responsable como..."

Los ecos de la eliminación de River Plate en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras recién comienza a resonar con fuerza en Núñez. Y uno que no ocultó su malestar fue Leonardo Astrada , ídolo, exvolante central y DT del Millonario, quien dejó frases fuertes sobre la crisis de River y la responsabilidad de su entrenador, Marcelo Gallardo .

"Esta me la veía venir, River no encontró un funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que River llegara más lejos, pero por lo futbolístico me la veía venir", reconoció en su paso por ESPN F90 el Negro, quien conquistó 10 títulos como jugador en el club, incluida la Copa Libertadores 1996.

Astrada también fue directo sobre el rol de su excompañero como futbolista y exdirigido como DT: el Muñeco Gallardo. " Es tan responsable como todos . Tiene espalda suficiente para encarar lo que viene, pero los futbolistas que trae deben mejorar. A este equipo le faltó regularidad y participación de algunos referentes como Juanfer Quintero".

Hace un mes, Astrada había sido contundente: " River está en deuda. A mí no me deslumbra este equipo. Y Gallardo es tan responsable como el resto. Su forma de ser y de trabajar sigue siendo la misma. Sigue igual, pero le llevará tiempo volver a formar un gran equipo, que funcione como tal".

El exDT remarcó que la Copa fue el gran objetivo perdido: "Esto, para River, es crisis. La gente te pide ganar la Libertadores. Ganar la Copa Argentina o el Clausura puede tapar, pero el objetivo máximo era la Copa. La gente te pide eso. Racing hoy está con una estructura más sólida y un equipo más armando que River. Y lo viene demostrando en las copas. Veremos qué pasa la semana que viene en el duelo por la Copa Argentina, en Rosario", expresó.

Racing Según Astrada, el Racing de Costas y Maravilla Martínez hoy tiene una estructura más sólida y un mejor equipo que River Fotobaires

La opinión de Astrada sobre la suplencia de Enzo Pérez en Brasil

En la entrevista también analizó decisiones puntuales. Por ejemplo, defendió la suplencia de Enzo Pérez: "No me sorprendió que no jugó Enzo (Pérez) como titular. No sé si está bien o mal, es una decisión del técnico. Es la evaluación que hace el entrenador y no está justo en un buen momento. El que entró por él (Portillo) debe estar contento por el jugador al que reemplazó. Estos cambios los hace un DT con espalda, no cualquiera lo deja en el banco. En su momento creí que Villagra iba a andar bien", explicó

También habló de la salida de Mastantuono rumbo a Real Madrid ("era imposible retenerlo ante la búsqueda de Real Madrid", dijo) y hasta apuntó al árbitro Andrés Matonte: "Nunca lo vi dirigir bien. Que esté en un partido así es una locura. Penales en jugadas como la de Acuña hay 50.000...".

"La final de Madrid fue histórica, única. Pero ahora hay que volver a ganar. El jugador de River no tiene otra opción", concluyó Astrada, con un mensaje claro: el Millonario necesita reaccionar rápido tras el golpe internacional.