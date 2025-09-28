En vivo: apareció Galoppo y River empata 1-1 con Deportivo Riestra en el Monumental
El uruguayo Antony Alonso le puso la cabeza a un córner ejecutado por Monje, Deportivo Riestra derrota 1-0 a River en el Monumental y es más líder que nunca.
Después de la dura eliminación en cuartos de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil, River intentará levantar cabeza en el torneo local ante Deportivo Riestra, puntero de la Zona B del torneo Clausura. El partido se jugará este domingo a las 18 en el Monumental, con Nicolás Echavarría como árbitro.