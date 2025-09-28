Presenta:

En vivo: apareció Galoppo y River empata 1-1 con Deportivo Riestra en el Monumental

El uruguayo Antony Alonso le puso la cabeza a un córner ejecutado por Monje, Deportivo Riestra derrota 1-0 a River en el Monumental y es más líder que nunca.

Después de quedar eliminaco con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, River asume el desafío de ganar en el ámbito local.

Después de la dura eliminación en cuartos de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil, River intentará levantar cabeza en el torneo local ante Deportivo Riestra, puntero de la Zona B del torneo Clausura. El partido se jugará este domingo a las 18 en el Monumental, con Nicolás Echavarría como árbitro.

El gol de Antony Alonso para el 1-0 de Riestra frente a River

Galoppo convirtió el empate de Rivere en el Monumental

Galoppo estampó el 1-1 de River contra Riestra

El minuto a minuto de River vs Deportivo Riestra

