Qué dijo Carlos Tevez tras el agónico triunfo de Talleres ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia: "Se vio el..."

Talleres le ganó a Sarmiento con un gol de Nahuel Bustos sobre el final y le sacó cuatro puntos a San Martín (SJ) en la zona roja. El desahogo Carlos Tevez en conferencia.

La victoria de Talleres ante Sarmiento vale mucho más que tres puntos. No solo por las formas, dado a que el gol Nahuel Bustos llegó a minutos del cierre de un partido que parecía termina sin goles y se da producto de un insólito blooper entre Juan Insaurralde y el arquero Lucas Acosta, sino poque significó un respiro para el equipo de Carlos Tevez en su intensa pelea por no descender.

El alivio de Carlos Tevez tras la vuelta al triunfo de Talleres Fue el propio DT el que le puso palabras al 1-0 agónico del Matador, que volvió a sumar de a tres luego de siete partidos: “Esta victoria nos llega en un momento fundamental. Se vio el desahogo de todos. El equipo, los muchachos, la gente y el club necesitaba un triunfo. Es el desahogo de volver a ganar y la manera. Hace mucho que no lo hacíamos de local, por eso estoy muy contento", dijo en conferencia de prensa.

El triunfo le permitió al elenco cordobés sacarle cuatro puntos de diferencia a San Martín de San Juan en la parte más baja de la tabla anual. "Ganamos de la manera que teníamos que ganar, sufriendo, y eso también tiene un valor. Ojalá podamos aprovecharlo como un envión para lo que viene", expresó el Apache.

La palabra de Carlos Tevez luego del 1-0 de Talleres ante Sarmiento.

A su vez, Tevez cerró con un fuerte agradecimiento hacia los hinchas que van al estadio continuamente a pesar del delicado momento deportivo: "Me parece muy importante la gente. Siempre nos sostuvo y fue para adelante. Es muy importante para los jugadores que la gente contagie”.