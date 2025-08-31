La advertencia de Tevez tras una nueva derrota de Talleres que lo compromete con el descenso: "Voy a seguir hasta el final, no voy ..."

Talleres perdió como local ante Deportivo Riestra, está complicado en la lucha por la permanencia y Carlos Tevez es muy resistido por la hinchada.

Talleres de Córdoba está en una situación crítica. Este domingo cayó 1-0 como local ante Deportivo Riestra, sumó su quinto partido sin ganar ni convertir goles y quedó muy comprometido en la lucha por la permanencia. Con 18 puntos en la tabla anual, si el campeonato finalizara hoy, tendría que jugar un desempate con Aldosivi para no descender.

Carlos Tevez, que llegó en este segundo semestre para intentar levantar al equipo, de momento no está logrando encontrar el rumbo. En 7 partidos dirigidos hasta el momento, acumula apenas 1 victoria, 2 empates y 4 caídas, con solo 3 tantos convertidos y 8 recibidos. A menos de dos meses de haber asumido, ya muchos hinchas de la T comienzan a pedir su renuncia.

En ese sentido, el Apache no se achicó ante este durísimo panorama y lanzó una fuerte advertencia en conferencia de prensa: "Voy a seguir hasta el final, no voy a cambiar la forma de pensar. Si vos me decís que el equipo hoy tuvo el primer tiempo que tuvo en Tucumán (perdieron 3-0 contra Atlético), estoy de acuerdo, pero no: hoy demostró que va para adelante, que tiene ganas de revertir la situación... Y te llegan una vez, te hacen y no convertís", se lamentó.

"¿Pero hoy qué le podemos decir al jugador? No le podemos decir nada. Tenemos que seguir con el mismo camino y tratar de que el arco se nos empiece a abrir para buscar otra mentalidad. Yo creo a que este equipo, si se le abre el arco, van a soltar un montón de cosas y van a fluir aún más", agregó en la misma sintonía, con un dejo de esperanza para Talleres.