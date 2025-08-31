Tras vencer a Aldosivi, Russo explicó la clave de la levantada de Boca en el campeonato: "Esto es producto de..."

Boca sumó ante Aldosivi su tercer triunfo consecutivo y se posiciona mejor en la tabla del Clausura y la anual. Russo se refirió a la mejora del equipo.

Con los goles de Lautaro di Lollo y Rodrigo Battaglia, Boca Juniors se impuso por 2-0 sobre Aldosivi en el José María Minella por la fecha 7 del torneo Clausura. Con este resultado, alcanzó de manera provisoria la tercera posición de su zona con 12 puntos y el primer puesto de la tabla anual con 33 unidades.

Fue el tercer triunfo consecutivo para el Xeneize, que dejó atrás una racha negativa histórica de 12 encuentros al hilo sin ganar y que le dan vida a Miguel Ángel Russo, que había sido muy cuestionado por los malos rendimientos previos del equipo. Una vez finalizado el encuentro en Mar del Plata, habló en conferencia de prensa y explicó qué cambió para pasar de un panorama al otro.

Miguel Ángel Russo explicó la clave de la levantada de Boca Miguel Ángel Russo explicó la clave de la levantada de Boca

"Cambió que venimos trabajando todos juntos. Los triunfos ayudan, es bueno, y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo, buscando lo mejor siempre", apuntó el DT en primer término. Y luego, ante la pregunta de cuál fue la clave de la levantada de Boca, señaló: "Esto es producto del trabajo de los jugadores y todos los que estamos desde adentro. Hemos visto también una comunicación entre todos muy alta, y eso ayuda mucho. Todos participan en todo".

Por otro lado, se refirió al nivel del plantel: "Los jugadores están parejos, no cambian, son competitivos todos. Cuesta elegir 23. Esta es la idea y forma en la cual buscamos trabajar siempre". En el mismo sentido, le consultaron si ya había encontrado el once ideal: "No, acá compiten todos. Es una competencia pura", respondió de manera tajante.