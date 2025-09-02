Miguel Ángel Russo acudió al Instituto Fleni a hacerse estudios médicos: el motivo

Russo, de 69 años, acudió a la clínica de Belgrano tras mostrarse visiblemente cansado y desde su entorno aclararon que no está internado.

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a ser tema de preocupación en Boca. El entrenador de 69 años acudió en las últimas horas al Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, para realizarse estudios médicos luego de mostrarse visiblemente cansado en los últimos días.

Los análisis detectaron una infección urinaria y, aunque se decidió que permanezca unas horas en la clínica para recibir medicación intravenosa, desde su entorno aclararon que no está internado y que regresará a su casa en el transcurso del día.

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección urinaria

"RUSSO TIENE UNA INFECCIÓN URINARIA, NO ESTÁ INTERNADO"



La situación se hizo más evidente tras el triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, donde un video de Russo sentado en el banco con los ojos cerrados se viralizó en redes. Incluso Hugo Gottardi, exayudante del DT, expresó su preocupación: “Lo veo muy cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Él viene de una enfermedad y está bien… pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”.

El esquema de trabajo de Russo se apoya en la experiencia del DT y en la labor clave de sus tres colaboradores principales: Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda en el área futbolística, y Adrián Gerónimo en la preparación física. Gracias a esa estructura, Miguel incluso puede, en algunos turnos matutinos, sumarse a la práctica una vez que ya está en marcha.