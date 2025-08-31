La imagen de Miguel Ángel Russo en Aldosivi-Boca que generó polémica en redes: ¿se durmió durante el partido?

La transmisión oficial de ESPN captó durante el primer tiempo en Mar del Plata a Russo en una pose que daba la impresión de estar quedándose dormido.

Boca Juniors, que por fin parece estar levantándose en un 2025 muy convulsionado y tras 12 encuentros seguidos sin conocer la victoria, este domingo se enfrentó a Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 7 del torneo Clausura, pero las cuestiones deportivas no fue lo único que se llevó el foco.

En un encuentro que se jugó bajo una intensa lluvia, llamó la atención durante el desarrollo del primer tiempo una peculiar imagen que captó la transmisión oficial, a cargo de ESPN. Es que, promediando los 28 minutos, las cámaras enfocaron a Miguel Ángel Russo en primer plano sentado en el banco con una pose demasiado relajada, cabeceando levemente y cerrando los ojos, como si se estuviera quedando dormido.

Esta escena, que duró apenas unos segundos, rápidamente se viralizó en redes sociales por una captura de video que compartió el periodista de AZZ Adrián Sánchez en su cuenta de X. Y así como se replicó con mucha velocidad, también se generó una gran polémica alrededor de la mencionada postal.

Muchos fanáticos repostearon el video y dejaron todo tipo de comentarios que dividieron las aguas. Sin contar las burlas malintencionadas de unos pocos, hubo una gran cantidad de hinchas que mostró preocupación por la salud del DT, teniendo en cuenta la dura enfermedad contra la que viene luchando desde hace años. Dentro de ese mismo grupo, algunos apuntaron contra Juan Román Riquelme por ponerlo a dirigir a Boca en esas condiciones.