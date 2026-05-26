Luto en el fútbol argentino: a sus 55 años falleció Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros en Boca

Este martes se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Fernando Gayoso a sus 55 años tras batallar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Primera División y coordinador de arqueros en las Inferiores de Boca, falleció este martes a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra la ELA y dejó un enorme legado en la entidad de La Ribera formando y acompañando a generaciones de arqueros.

Dolor en el mundo del fútbol: falleció Fernando Gayoso Gayoso fue una persona muy querida y respetada en el mundo Boca por jugadores, colegas y simpatizantes y su hijo, Fran, fue el que comunicó la triste noticia y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales donde señaló: “Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra”.

image Fernando Gayoso falleció a sus 55 años tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Archivo

“Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi Highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuidenme por favor”, añadió.

Finalmente, indicó: “Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón, gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.