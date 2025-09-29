La llamativa respuesta del Ruso Zielinski sobre el vergonzoso gol anulado a Belgrano ante Barracas: "Trato de..."

Uvita había marcado tras un rechazo fallido, pero el tanto, que en un principio había sido convalidado por el árbitro Carlos Gareano, luego fue invalidado a instancias de VAR por una inexistente falta previa de Franco Jara a Yonnathan Rak. Un fallo insólito que generó una indignación generalizada entre los fanáticos del fútbol argentino.

Los jugadores del Pirata no podían creer lo que acababa de suceder y su DT, Ricardo Zielinski , no pudo evitar lanzar una sonrisa irónica que dejó en claro su fastidio e impotencia ante semejante injusticia, gesto que fue capturado por las cámaras de la transmisión oficial.

Por supuesto, el Ruso fue consultado al respecto en conferencia de prensa, pero optó por no meterse en el barro: "Trato de no opinar sobre los árbitros. En este caso creo que fue el VAR el que lo llamó, porque el árbitro lo había convalidado. Así que trato de no hablar, porque cuando te favorecen no hablás, y cuando no te favorecen criticás. No es así. Prefiero evitar opinar sobre el arbitraje", apuntó con un tono molesto y resignado.

"Lo que sucede no se puede cambiar, había que concentrarse en el segundo tiempo. Los jugadores son inteligentes", agregó más adelante. Y sentenció: "Nosotros tenemos un desafío muy grande, jugar de la misma manera. Para nosotros significa mucho el próximo partido. Nuestra necesidad es mejorar".