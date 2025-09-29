Presenta:

Los lapidarios memes del escandaloso gol anulado a Belgrano ante Barracas Central

El vergonzoso fallo en el duelo entre Barracas y Belgrano generó una ola de memes por parte de los usuarios en las redes.

MDZ Deportes

La redes no perdonaron el escandaloso fallo en Barracas-Belgrano.

Este lunes por la tarde, Barracas Central y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1 por la fecha 10 del torneo Clausura. Hubo una enorme polémica en el primer tiempo por el gol insólitamente anulado a Uvita Fernández a instancias de VAR por una inexistente falta previa de Franco Jara a Yonnathan Rak.

Este vergonzoso fallo generó una gran indignación tanto en la cancha como en la redes sociales, y los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad de manifestarse mediante los más lapidarios memes, que tuvieron como principal apuntado a Claudio "Chiqui" Tapia, quien le da nombre al estadio del Guapo, donde se jugó hoy el partido.

Los mejores memes del gol anulado a Belgrano

