Los lapidarios memes del escandaloso gol anulado a Belgrano ante Barracas Central

Este lunes por la tarde, Barracas Central y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1 por la fecha 10 del torneo Clausura. Hubo una enorme polémica en el primer tiempo por el gol insólitamente anulado a Uvita Fernández a instancias de VAR por una inexistente falta previa de Franco Jara a Yonnathan Rak.

Este vergonzoso fallo generó una gran indignación tanto en la cancha como en la redes sociales, y los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad de manifestarse mediante los más lapidarios memes, que tuvieron como principal apuntado a Claudio "Chiqui" Tapia, quien le da nombre al estadio del Guapo, donde se jugó hoy el partido.