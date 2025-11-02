El Changuito Zeballos reveló qué le dijo su amigo Medina tras fallar el penal ante Estudiantes: "Me mufó"

Exequiel Zeballos reveló con picardía el diálogo con su excompañero Cristian Medina tras el penal que falló en La Plata. Luego se reivindicó con un gol clave.

El Chango vivió una tarde llena de emociones: generó un penal, lo erró, convirtió el gol del triunfo y hasta se cruzó con Medina, su amigo de toda la vida, que le dejó una frase con humor y afecto.

Exequiel Zeballos volvió a ser titular en Boca y protagonizó una historia de contrastes. En el primer tiempo, generó la jugada más peligrosa del equipo: encaró por izquierda, lo desbordó a Gómez y el árbitro cobró penal tras una falta clara. El santiagueño tomó la pelota con decisión, pero su remate cruzado dio en el palo y salió desviado.

La bronca fue instantánea. El Chango se tomó la cabeza, sabiendo que era una chance clave para Boca. Y fue en ese momento cuando apareció Cristian Medina, su excompañero y amigo desde las inferiores, para consolarlo con un gesto: una caricia en el cabello y unas palabras que ahora Zeballos decidió revelar.

El penal errado por el Changuito Zeballos en Estudiantes vs Boca El consuelo de Cristian Medina al Changuito Zeballos

Apenas terminó el partido, el delantero habló en zona mixta y se refirió a la jugada del penal y al cruce con Cristian Medina, su excompañero en Boca, ahora jugador del Pincha. “Estoy muy contento por todo el equipo, que hoy hizo un partido extraordinario. Sabíamos que Estudiantes era un rival durísimo y que estaba un compañero mío, Medina, que jugó un partidazo”, comenzó.

Consultado sobre si Medina le dijo algo tras el penal, el Chango no dudó en contarlo con una sonrisa: "Sí, sí, me puteó, me mufó, me mufó", dijo entre risas, dejando en claro la buena relación entre ambos.