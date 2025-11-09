¿Fue falta? La jugada previa al gol de Zeballos para el 1-0 de Boca que reclamó todo River

Boca se puso en ventaja con un tanto de Zeballos, pero el gol llegó en medio de las protestas de todo River por una posible falta de Giménez sobre Paulo Díaz.

Milton Giménez se lleva el balón ante Driussi. El delantero de Boca fue protagonista directo en la jugada del primer gol de Boca.

El Superclásico del fútbol argentino tuvo su primera gran polémica sobre el cierre del primer tiempo. Boca logró ponerse 1-0 ante River con un tanto de Exequiel Zeballos, pero el gol llegó en una jugada que generó un reclamo masivo de los futbolistas del Millonario por una supuesta falta en la previa.

La acción nació cerca del arco de Agustín Marchesín, quien jugó con Leandro Paredes. El mediocampista descargó hacia Ayrton Costa y el defensor lanzó un pelotazo largo al campo rival. Paulo Díaz fue a disputar la pelota con Milton Giménez, pero el delantero de Boca le ganó la posición. En el forcejeo, el chileno cayó al suelo y los jugadores de River pidieron infracción.

La ¿falta? que pidió River en la previa al gol de Zeballos La jugada previa al gol de Zeballos que reclamó todo River La jugada previa al gol de Zeballos que reclamó todo River ESPN La pelota siguió en juego, Zeballos aprovechó el rebote, ganó en velocidad ante Lautaro Rivero y definió ante Franco Armani. Si bien el arquero logró tapar el primer intento, el rebote le quedó servido al delantero santiagueño, que empujó la pelota para el 1-0 y desató la euforia en La Bombonera.

El gol del Changuito Zeballos que abrió el Superclásico en la Bombonera El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ESPN Inmediatamente, todo River rodeó al árbitro Nicolás Ramírez para protestar por la supuesta falta de Giménez sobre Díaz. Marcos Acuña fue amonestado por exceso verbal y el resto del plantel visitante siguió reclamando incluso después del pitazo final del primer tiempo.