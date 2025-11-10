El mensaje de Maxi Salas tras el duro golpe en el Superclásico ante Boca: "Perdón al hincha"

La derrota ante Boca no solo dolió por el resultado, sino por lo que significa. Maxi Salas habló en nombre del plantel de River y pidió perdón al hincha.

El delantero rompió el silencio después de la derrota en la Bombonera y aseguró que el plantel de Gallardo “va a levantarse más fuerte”.

La caída en el Superclásico frente a Boca profundizó la crisis futbolística que atraviesa River desde hace varias semanas. Un día después del 2-0 en la Bombonera, Maxi Salas rompió el silencio con un mensaje directo al hincha.

El delantero se sumó a la línea de autocrítica que ya habían mostrado Martínez Quarta, Armani, Montiel y Juanfer, quienes hablaron tras la derrota. Todos coincidieron en el mal momento del equipo y en la necesidad de reaccionar rápido para evitar un cierre de año desastroso.

Maxi Salas pidió perdón y dejó un mensaje al hincha de River tras la caída ante Boca Maxi Salas posteo “No tengo dudas de que vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar más fuertes en las adversidades. Seguir trabajando duro, es la única manera. Pedir perdón al hincha de River, las buenas van a venir...”.

El panorama es preocupante: fue la novena derrota en los últimos once partidos, un registro impensado para un equipo de Marcelo Gallardo. En el torneo local, el Millonario quedó en una posición delicada en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 River profundizó su crisis con una durísima derrota ante Boca y los referentes del plantel no se guardaron nada. Por tabla anual, las chances directas son escasas. Con Rosario Central y Boca ya clasificados, River necesita que alguno de ellos gane el torneo Clausura para liberar un cupo. Además, depende de que Riestra y Argentinos Juniors no sumen puntos en sus próximos compromisos, ya que podrían desplazarlo del tercer lugar que hoy ocupa.