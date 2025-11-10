El sentido posteo de Ander Herrera tras el triunfazo de Boca en su primer Superclásico: "No lo voy a olvidar jamás"

Tras el 2-0 de Boca ante River, Ander Herrera utilizó sus redes sociales para guardar los recuerdos de una jornada inolvidable y que recordará por siempre.

Ander Herrera festeja un Superclásico (el primero que juega desde su llegada) que recordará por siempre.

Ander Herrera vivió una noche única en la Bombonera que guardará para siempre en su corazón. En su primera vez en un Superclásico, Boca le ganó 2-0 a River y experimentado volante español, que ingresó en el complemento del partido, vivió los festejos a flor de piel.

Promediando los 30 minutos del segundo tiempo, el ex PSG y Manchester United saltó a la cancha en lugar de Carlos Palacios y sintió en carne propia lo que significó el triunfazo: el Xeneize selló su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y, además, estiró la agonía del equipo de Marcelo Gallardo.

El posteo de Ander Herrera tras jugar y ganar su primer Superclásico en Boca En medio del ambiente festivo que todavía se siente en La Boca, Herrera, al igual que muchos de sus compañeros, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram expresando su completa emoción tras ganarle a River. "Gracias Boca Juniors y gracias a todos los bosteros por dejarme vivir algo así", escribió el volante de 36 años, acompañado de un book de fotos y videos de la jornada inolvidable que se vivió en el Templo.

"No lo voy a olvidar jamás", sentenció el español para cerrar con sus emotivas palabras, luego de haber tenido su primera experiencia en este escenario. Cabe recordar que el mediocampista creativo no pudo disputar el Superclásico del 27 de abril por lesión, en lo que fue victoria 2-1 del Millonario en el Monumental por la fecha 15 del Apertura.

El posteo de Ander Herrera en Instragram tras ganar su primer Superclásico con la camiseta de Boca. Las emotivas declaraciones del español luego del triunfo ante River "Vine por esto principalmente. Lo vi muchas veces desde España, lo imaginé muchas veces, siempre contando que a mi padre le tocó ver este partido y tuvo la suerte de disfrutarlo como espectador. Ahora para mí ganarlo como jugador, con nuestra gente, fue algo único", había declarado Ander post partido, visiblemente impactado por la victoria ante el eterno rival.