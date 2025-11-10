La burla oficial de Boca a River en la mañana del lunes, tras ganarle el Superclásico

Los festejos por el triunfazo de Boca no cesan y la cuenta oficial del Xeneize publicó una picante chicana contra River que generó el estallido de los hinchas.

El triunfazo de Boca en el Superclásico generó una felicidad plena en el pueblo xeneize. Los festejos por la victoria 2-0 ante River, que además clasificó al equipo de Claudio Úbeda a la Copa Libertadores, no cesan y la mañana del lunes amaneció con una picante chicana de la cuenta oficial del club para su eterno rival.

La picante chicana de la cuenta oficial de Boca a River tras el triunfazo en el Superclásico "Bbbbuen día Boca", postearon en las redes sociales, acompañado de un video del impactante recibimiento en la Bombonera, a puros fuegos artificiales, bandera y papel picado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987852743944388783&partner=&hide_thread=false Bbbbuen día Boca pic.twitter.com/Kp68LtASQu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 10, 2025 Claro, el mensaje se trató de una burla al Millonario por el descenso, después de una jornada en donde los hinchas festejaron la victoria sobre el alambrado vestidos de fantasmas de la B.

Otro de los posteos fuertes subió el Xeneize en la mañana del lunes Sin embargo, no fue la única publicación oficial con la que Boca chicaneó a River. Luego de eso, llegó una nueva con un mensaje más contundente. "El movimiento popular más grande del mundo, y el único", sentenció el club, junto a un par de fotos de los miles de almas que coparon el Templo en una tarde perfecta e inolvidable para la gente del Xeneize.