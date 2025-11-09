"Hola perdida": el posteo especial de Boca tras vencer a River y clasificarse a la Libertadores 2026

Boca regresará a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y lo festejó de una manera singular en su cuenta oficial.

Boca Juniors venció con mucha autoridad a River Plate este domingo en la Bombonera en una nueva y emocionante edición del Superclásico. Fue por 2-0 con goles del Changuito Zeballos en el primer tiempo y Miguel Merentiel en el segundo, y el resultado podría haber sido más amplio, pero le faltó precisión.

Con este triunfazo, el Xeneize no solo se acomodó en el primer puesto de la Zona A del torneo Clausura y se aseguró jugar como local, de mínima, el primer partido de los playoffs, sino que además, y mucho más importante, logró clasificarse a la Copa Libertadores 2026, el gran objetivo tras ausentarse de las ediciones 2024 y 2025.

El posteo de Boca Juniors tras clasificar a la Libertadores 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987638864832282897?s=20&partner=&hide_thread=false https://t.co/hM5JiosQ1c pic.twitter.com/xch12Q9Tnd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025 Como es costumbre cada vez que un equipo se mete en el certamen, la cuenta oficial del torneo en redes sociales anunció inmediatamente tras finalizar el encuentro la entrada del cuadro azul y oro para el año que viene. Y los de la Ribera, previendo esto, tenían preparada una respuesta.

Boca compartió el posteo de la Libertadores y lo citó con la leyenda "Hola perdida", nombre de la famosa canción de Luck Ra y Khea, que luego reza: "Soy yo, el examor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida". Además, acompañó la publicación con un gif de la icónica aparición del Indio Solari en su recital en Mendoza de 2013 para el tema "Luzbelito y las sirenas".