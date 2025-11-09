A minutos de iniciar el duelo, la artista que desplegó dos noches mágicas en Buenos Aires, volvió a generar emoción al ingresar al estadio del Xeneize.

juDua Lipa brilló en el Estadio de River, ahora le toca en Boca. Tras dos noches consecutivas de música, homenajes a clásicos argentinos y felicidad que traspasó la piel y el oído de los espectadores, la morocha de 30 años volvió a sorprender, pero esta vez lo hizo ingresando a La Bombonera.

Tras posar con una camiseta del conjunto de Gallardo, la intérprete llevó todo su optimismo para el partido que inició a 16:30 horas. En la cuenta oficial del club, Dua posó con Ignacio Villarruel, vicepresidente del equipo. Luego del suceso, la estrella ingresó a La Boca rodeada de custodios y portando la camiseta de nada más y nada menos que la Selección Argentina.

El video que impactó en redes Embed - Dua Lipa sorprendió al llegar a La Bombonera para el Superclásico Boca y River: el video que impactó las redes “Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, se lee en las redes sociales del conjunto Millonario, mientras que la publicación se llenó de comentarios: "Las lindas somos de River", "Al fin una incorporación a la altura del club", "La más grande en el más grande", "Nuevo refuerzo es muy buena defensa!! sale bien de abajo, se mueve bien en la cancha".

image El posteo que generó emoción. Créditos: Instagram Con dos fuertes presentaciones en el Estadio River y antes de despedirse del país, la británica optó por la parada técnica que revolucionó las redes sociales. Con un claro amor y cariño por la cultura nacional, la artista no dudó en involucrarse más allá de la música e incluyó al Superclásico en su agenda.