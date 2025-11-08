Dua Lipa salió a cenar a una conocida parrilla de Buenos Aires: que comió y cuánto gastó

La sensación pop internacional aprovechó su paso por el país para disfrutar de una velada gastronómica en un reconocido restaurante junto a su familia.

La aclamada intérprete británica Dua Lipa aprovechó su tiempo en Buenos Aires, en el marco de su agenda de recitales en el estadio de River Plate (programados para el 7 y 8 de noviembre), para sumergirse en una genuina experiencia gastronómica. La artista, conocida por éxitos globales, escogió una reconocida parrilla gourmet del barrio de Villa Crespo, llamada Madre Rojas, para una cena distendida este miércoles por la noche. La velada gastronómica fue compartida únicamente con sus afectos más cercanos: su madre, padre y hermana.

La cena familiar de Dua Lipa en Buenos Aires Dua Lipa cuerpo nota Miembros del equipo de Dua Lipa coordinaron la reserva en el exclusivo local de Villa Crespo. Foto: Instagram @dualipa Según revelaron fuentes del establecimiento, la visita de la figura pop se manejó con notable discreción. Horas antes de que llegaran los comensales, personal de seguridad del staff de la cantante había contactado al restaurante para ultimar los detalles de la reserva, que originalmente contemplaba dos mesas de ocho personas. Fue en ese momento que la identidad de la celebridad se confirmó. A pesar de la expectativa, la tranquilidad fue la nota dominante: “Todo fue súper tranquilo”, comentaron desde el local, destacando la calma con la que se desarrolló el encuentro.

La elección del menú puso de relieve la preferencia por la excelencia de la carne argentina. En la mesa de la familia Lipa desfilaron varios platos tradicionales y premium, desde chinchulines $7.000 y mollejas $19.200 hasta la popular tortilla de papa $14.000 y pickles caseros $5.000. El punto cúlmine fue la selección de cortes: se pidieron un corte de vaquillona valuado en $56.800 y un exclusivo corte de Wagyu, con un precio de $94.000. La suma total del pedido demostró el aprecio por la alta gastronomía local.

El exclusivo menú y la propuesta sustentable de Madre Rojas Madre Rojas Dua Lipa eligió Madre Rojas, un conocido restaurante especializado en carnes de alta calidad. Foto: Instagram @madrerojas Madre Rojas, el lugar escogido, es un bistró cálido liderado por Juan Ignacio Barcos, quien combina sus roles como ganadero, sommelier y chef. Su propuesta se distingue en el circuito gastronómico por un fuerte compromiso con la sustentabilidad y una estricta selección de proveedores que anteponen el bienestar animal. El restaurante no solo ofrece los platos disfrutados por la cantante, sino también exquisiteces como la morcilla con manzana verde, papas fritas en grasa Wagyu y una cuidada charcutería.