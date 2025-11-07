Talento argentino: quién es la influencer que cantará en el show de Dua Lipa
La tiktoker fue anunciada como la telonera de Dua Lipa para los dos shows que la artista brindará en el estadio River Plate este 7 y 8 de noviembre.
La expectativa por los dos shows que Dua Lipa brindará en el estadio River Plate de Buenos Aires creció aún más con el anuncio de su telonera. La artista internacional, que llegó a la Argentina para presentar su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, reveló que la argentina Yami Safdie será la encargada de abrir sus recitales.
Dua Lipa se sumó a la corta lista de artistas femeninas en realizar dos presentaciones en el Monumental, con fechas programadas para este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. La elección de Yami Safdie como telonera puso el foco en una de las voces emergentes más destacadas del pop argentino.
Los shows de Dua Lipa en Argentina se enmarcan dentro de su “Radical Optimism Tour”, mediante el cual presentará su último material discográfico y un espectáculo de gran escala, con producción internacional y soporte local. Las puertas del estadio River Plate se abrirán a las 16 horas para ambas fechas.
La presentación de la artista argentina Yami Safdie está programada para las 20 horas en el escenario del Monumental. Posteriormente, se estima que Dua Lipa saldrá al escenario aproximadamente a las 21 horas para el deleite de sus fans argentinos.
Yami Safdie, la telonera argentina elegida por Dua Lipa en River
Yami Safdie nació en Haedo, provincia de Buenos Aires, el 20 de octubre de 1997, y comenzó su formación musical desde muy joven, estudiando canto y teatro musical a partir de los nueve años. Sin embargo, su salto a la fama se dio a los 19, cuando empezó a publicar covers en sus redes sociales, lo que le permitió ganar visibilidad y consolidar su base de fans.
La joven cantante se posicionó rápidamente como una de las nuevas voces nacionales, compartiendo cada vez más escenarios con artistas de gran renombre. Su álbum debut, Dije que no me iba a enamorar, se lanzó en 2022, y desde entonces ha impulsado su perfil a nivel regional con singles virales.