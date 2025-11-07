"La pasamos muy bien": Luciano Pereyra vuelve a Mendoza con nuevos ritmos tras el éxito del Luna Park

El reconocido artista Luciano Pereyra , siempre ovacionado por el público mendocino, compartió detalles de su gran momento profesional, marcado por los nuevos ritmos tropicales y el recuerdo imborrable de sus shows agotados. En la previa a su gran recital en el Arena Maipú Stadium, el cantautor mantuvo una entrevista exclusiva con MDZ Show.

La nueva etapa musical de Pereyra incluye la cumbia y ritmos latinos, que, según él, se dieron de forma "orgánica y natural". Lejos de ser una búsqueda planificada, el género emergió como una manera de revisitar sus clásicos, como en su reciente disco con colaboraciones junto a referentes de la cumbia como Uriel Lozano, Ángela Leiva, y Antonio Ríos. Así destacó el rol fundamental de la cumbia en el "gen musical" argentino y el privilegio de compartir sus canciones con estos grandes artistas.

En paralelo, ante la consulta del nuevo desarrollo de sus shows con la inclusión de estos nuevos éxitos, Luciano Pereyra comentó con asombro que, tanto su público de años como las nuevas audiencias, han recibido el cambio de manera increíble. Relató que, durante sus recientes shows en Chile y los tres conciertos en Buenos Aires, la gente "no se sentó en ningún momento". Para Pereyra, el concierto es un momento de "bendición" donde la música es el hilo conductor para olvidar problemas cotidianos, bailar y reír: "Realmente la pasamos muy bien".

Por otro lado, no faltó el recuerdo de uno de los momentos más importantes para la carrera de este gran artista: su seguidilla de recitales en el Luna Park en conjunto con Abel Pintos. Sobre esto, Luciano Pereyra aseguró que las supuestas "cuestiones" entre ellos fueron "inventos" de terceros y reveló que la colaboración surgió de manera espontánea tras coincidir en conciertos, lo que los llevó a disfrutar de 34 noches inolvidables.

¿Qué le dirías a ese Luciano que hace más de 20 años empezaba con esto?

Le agradecería, le agradecería por no haber bajado los brazos, por esa inquietud de seguir aprendiendo, por aferrarse a los consejos de la familia, de la dedicación, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo.

luciano pereyra show

¿Qué no puede faltar en la valija que trae Luciano y la que se lleva a su hogar?

Llevo mi set de equipos para hacer foniatría, eso no puede faltar nunca. ¿Y qué me llevo de Mendoza? Siempre me llevo mucho amor, realmente, mucho cariño desde hace tantos años, me llevo los ricos vinos que me regalan y los que tengo de nuestra bodega.

¿Qué hace Luciano que no es artista para desconectarse un poco?

Bicicleta, familia, ir a jugar al tenis, ir al gimnasio, la reunión con la familia, comer algo rico y charlar de la vida...

luciano pereyra show 1

¿Si tuvieras que invitar a alguien para un asado después de un show, ¿a qué artista te gustaría invitar?

Y ahora ya que estamos, me lo traigo a Emanero y a David Bisbal. Pero no sé si habría música, o habría guitarreada. Y si hay guitarreada, yo no cantaría, los hago cantar a ellos y los disfruto.

Todo sobre el show de Luciano Pereyra en Maipú

Luciano Pereyra unificó los dos conciertos que había planificado en Mendoza para presentarse únicamente el sábado 8 de noviembre en el Stadium del Arena Maipú a partir de las 22 horas con "Te sigo amando tour". Aún hay entradas a la venta en la página web de Ticketek.

En lo que refiere a aquellas personas que adquirieron tickets para la función cancelada a través de Ticketek, solamente podían canjearlas hasta el 17 de octubre si no deben contactarse con atención al cliente de la web; por otro lado, quienes compraron en boletería del Arena Maipú pueden canjear de 10 a 18 horas.