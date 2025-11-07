Beto Casella le puso los puntos a Ángel de Brito por un anuncio que hizo en LAM: "Códigos"

El conductor de Bendita fue tajante con el periodista de espectáculos, luego de que de Brito brindara una información sobre él.

Ángel de Brito y Beto Casella vivieron un impensado cruce en la red social X (anteriormente Twitter). Todo comenzó a raíz de que el periodista de espectáculos anunció esta semana en LAM que ya es un hecho el desembarco de Casella a canal América.

"Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", aseguró de Brito en su programa. Al mismo tiempo, el comunicador le dio la bienvenida al canal cuando terminó de contar la novedad.

Ángel de Brito El periodista aseguró que Casella se pasará a canal América el año que viene. Foto: RS Fotos. Pero Beto no se lo habría tomado para nada bien y en Bendita negó lo que dijo Ángel. "No firmé nada con nadie. No firmé nada. Que esperen, que en todo caso lo diga yo que soy el principal interesado", aclaró el conductor en el programa de El Nueve.

El clip fue compartido en X y fue de Brito quien citó aquel posteo, llevándole la contra al locutor con una contundente frase: "Mentira. Ya rescindió".

Beto Casella X El conductor de Bendita le puso los puntos a de Brito. Captura de pantalla X @elbetocasella. Fue entonces cuando Casella decidió responderle al periodista con un tajante mensaje en la red social: "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos. Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno. Hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, poniéndole el mismo amor de siempre. Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados".