¿Se queda en El Nueve o se va a canal América? Se confirmó el futuro de Beto Casella

Tras semanas de rumores, Ángel de Brito reveló en LAM cuál será el futuro de Beto Casella en la televisión.

Desde hace semanas circulaban versiones que señalaban que Beto Casella podría abandonar El Nueve, donde lleva dos décadas al frente de Bendita, para sumarse a la pantalla de canal América.

Finalmente, este lunes se confirmó qué pasará con el futuro del conductor. Fue Ángel de Brito quien dio todos los detalles en LAM.

Ángel de Brito en LAM Ángel de Brito reveló qué sucederá con Casella el año que viene. Captura de pantalla Youtube América TV. "Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", reveló el periodista.

Además, de Brito dio a conocer el horario en el que estará Beto: "Estará a las 22 con su programa y con casi todo su elenco en esta pantalla".

Beto Casella y Bendita TV no tienen definido aún su futuro Hay incertidumbre con respecto a la continuidad en Canal 9 Foto: Redes sociales Beto dejará El Nueve y se sumará a canal América. Redes sociales Por otro lado, Ángel comentó qué pasará con Bendita. "Beto mañana rescinde su contrato con El Nueve y a partir de febrero va a estar pegadito a LAM con su programa y casi todo su elenco menos Edith quién se quedará en El Nueve para conducir la nueva versión de Bendita".