¡Bomba! El conductor que prepararía el desembarco en El Nueve ante la inminente salida de Beto Casella

El periodista Gustavo Méndez dio a conocer una fuerte información sobre el posible reemplazo de Beto.

El futuro de Beto Casella parece alejarse cada vez más de El Nueve y en Bendita quedaría un lugar vacío ante la inminente salida de la figura de El Nueve. En medio de todo esto, afirmaron que desde el canal hablaron con un conductor de extensa trayectoria para reemplazarlo.

Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, compartió a través de sus redes sociales una fuerte información que tiene que ver justamente con las decisiones de las autoridades del canal respecto al futuro de la conducción del ciclo y fue contundente.

"Jorge Rial ¿el reemplazo de Beto Casella en Bendita? Información exclusiva. El exconductor de Intrusos y actual conductor de Carnaval Streaming tuvo conversaciones "informales" con Canal 9 para reemplazar a un histórico como Beto Casella", comenzó diciendo el comunicador respecto a la información que tiene en su poder.

Si bien ya está redactado el contrato por Sr. Q en América, listo para que Beto firme, aún no se formalizó su salida del legendario ciclo de TV de El Nueve y su desembarco en la pantalla del canal de Daniel Vila.