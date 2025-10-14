El llamativo dato en el carnet del conductor que atropelló a siete personas en Córdoba

El conductor que embistió a siete personas en el Centro de la Ciudad de Córdoba ayer tenía en su carnet un dato clave que ahora investiga la Justicia.

La Justicia revelló un detalle en el carnet del conductor ayer perdió el control de su vehículo y atropelló a siete personas en una de las esquinas más céntricas de la ciudad de Córdoba.

Una violenta colisión vial ocurrida en la tarde de ayer en la ciudad de Córdoba sumó un dato revelador. La Justicia hace foco en las últimas horas sobre un detalle en el carnet del conductor que perdió el control de su vehículo y terminó atropellando a siete personas en una de las esquinas más transitadas del Centro capitalino.

El siniestro se desencadenó cerca de las 15.30 horas del lunes cuando el hombre que trabajaba en una aplicación de viajes comenzó a golpear con un celular a una de las pasajeras previo a embestir en su paso a una motocicleta y a varios peatones. En total, siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad que debieron ser trasladadas de urgencia a distintos hospitales. Una de las víctimas permanece con pronóstico reservado, según confirmaron fuentes judiciales.

El conductor, un hombre de 36 años, fue detenido por orden de la Justicia y sometido a diversos peritajes para determinar las causas del siniestro. El fiscal José Bringas quedó a cargo de la investigación, y el caso se encuadra bajo la imputación de lesiones leves y graves.

El detalle en el carnet de conducir Sin embargo, un detalle del carnet de conducir del acusado llamó la atención de los investigadores. En el documento figura una observación que indica que el hombre padece epilepsia controlada, un dato que podría ser clave para explicar en parte de lo sucedido.

“Según los testimonios, el hombre comenzó a gritar y a golpear a la pasajera con su celular, sin insultos, hasta que perdió el control del auto. Todo indica que podría haber sufrido una crisis epiléptica”, señaló la Prosecretaria del Juzgado en diálogo con Radio Mitre Córdoba.