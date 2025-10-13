Un auto atropelló a varias personas en pleno centro de Córdoba y hay 7 heridos

Un Ford Fiesta perdió el control y embistió a varios peatones y un motociclista en la esquina de General Paz y 9 de Julio. El conductor ya fue detenido.

El conductor perdió el control del vehículo y atropelló a varias personas en el centro de la ciudad de Córdoba.

Un trágico hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Córdoba, cuando un auto atropelló a varias personas en pleno centro. El accidente tuvo lugar en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, y dejó al menos siete heridos que debieron ser asistidos y trasladados a distintos centros médicos.

En un video que se difundió, se puede observar al conductor de un Ford Fiesta perder el control del vehículo. Tras el hecho, el hombre fue detenido por la Policía y llevado a una comisaría. Aún se desconocen las causas que provocaron que perdiera el control del auto.

En un primer momento, habría embestido a un motociclista y luego atropellado a varias personas que caminaban por la zona. De los siete heridos, cuatro, tres mujeres y un hombre, fueron derivados a un hospital, mientras que los otros tres recibieron atención en el lugar. En la zona trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba junto a los servicios de emergencia.

Un hombre atropelló a varias personas en Córdoba Qué se sabe del conductor Aunque todavía no se determinó el motivo por el cual el hombre perdió el control, algunos testigos contaron que declaró “no tener idea de lo que había pasado” y que, al bajarse del auto, se lo notaba “perdido”.