Murió un conductor tras impactar con un poste en San Rafael

La víctima conducía un Peugeot 307 con tres acompañantes. El siniestro se produjo en calle Intendente Cinca, donde el conductor murió al instante.

Un trágico accidente vial se registró la mañana de este domingo y tuvo como saldo el fallecimiento del conductor de un automóvil Peugeot 307. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7.20 sobre la calle Intendente Cinca en el departamento de San Rafael.

La víctima fue identificada como Miguel Eduardo Corvalán Gómez, quien perdió la vida en el lugar del impacto. Preliminarmente se indicó que sería oriundo de Tucumán.

Según la información del Ministerio de Seguridad, el rodado circulaba por la calle Cinca, transitando de sur a norte. Por motivos que la justicia investiga, el conductor perdió el dominio del vehículo.

El Peugeot 307 colisionó violentamente contra un poste de luz, ubicado sobre la vereda este de la calzada, frente a una vivienda particular. Corvalán Gómez murió de forma instantánea.