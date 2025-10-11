Desbaratan una red de tráfico de droga que operaba en Mendoza, San Juan y Bolivia

Una joven de 19 años y una mujer de 33 fueron detenidas tras ser investigadas por participar de una red de transporte y comercialización de drogas que operaba entre Mendoza , San Juan y Bolivia. Todo tras una serie de allanamientos que concluyeron este sábado.

La investigación permitió identificar y detener a las mujeres involucradas, asegurando más de un kilo de la droga . La intervención incluyó allanamientos en Mendoza y San Juan, secuestro de dinero, celulares y documentación clave, desarticulando una maniobra compleja de narcotráfico internacional.

En el operativo participó la Policía de Mendoza a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Dirección General de Investigaciones. Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza y bajo directivas de Daniel Rodríguez Infante, personal de narcotráfico interceptó a la mujer en un tour de compras sobre la Ruta 141, intersección con Ruta 20 de Caucete.

La joven se encontraba acompañada por otra mujer de 33 años, de nacionalidad boliviana. Ante la sospecha de que podrían portar cápsulas de cocaína en su sistema digestivo, ambas fueron trasladadas a un centro médico de San Juan, donde se constató que la segunda llevaba 99 cápsulas con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La investigación identificó a la joven de 19 años como responsable principal, revelando un entramado de maniobras sofisticadas que incluía viajes frecuentes a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas por hechos similares, y traslados a Bolivia donde adquiría clorhidrato de cocaína que luego introducía al país, demostrando un patrón de tráfico internacional cuidadosamente organizado.

La intervención incluyó cuatro allanamientos -tres en Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas- con el secuestro de 4 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas (1.600.000 pesos argentinos, 100 dólares y 220 bolivianos), comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación de relevancia para la investigación.

narcotrafico 2

Las dos mujeres quedaron alojadas en la U-32 de Mendoza a disposición de la justicia.

El operativo contó con la colaboración permanente del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson, destacando la coordinación interjurisdiccional y la eficacia de la investigación para desarticular maniobras complejas de narcotráfico.