Llevaba 300 dosis de cocaína en una bolsa naranja y lo atraparon en plena vía pública de Las Heras

Llamó la atención de policías circulando por las calles de Las Heras con una bolsa naranja. Intentó huir, pero cayó con más de 300 dosis de cocaína.

Un hombre fue detenido la tarde del lunes con más de 300 dosis de cocaína en plena vía pública de Las Heras. El sujeto, de 39 años, llamó la atención de policías mientras circulaba por las calles del departamento con una bolsa naranja en su poder. En el interior, llevaba la droga lista para la venta.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19.40 cuando policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrían el distrito de El Resguardo y detectaron en el cruce de calles México y Videla a un sujeto que, al notar la presencia de la movilidad, subió repentinamente a su moto e intentó darle arranque.

Pero, antes de que pudiera salir en el rodado, los funcionarios públicos lo abordaron para entrevistarlo. En ese mismo instante, observaron a otro individuo, quien llevaba en su poder una bolsa naranja e iba caminando hacia el norte de un pasillo del barrio Estación Espejo, más conocido como Los Cinco Mil Lotes.

Acto seguido, el sospechoso salió corriendo y trató de darse a la fuga. No obstante, terminó siendo detenido a los pocos metros, luego de una breve persecución a pie, relataron fuentes allegadas al operativo.

Casi $4 millones en cocaína Una vez retenido el hombre, identificado como Sergio Bianchi, los uniformados constataron que en el interior de la bolsa naranja llevaba cientos de ravioles de cocaína, por lo que se le dio inmediata intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y a la Justicia federal.