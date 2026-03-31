Impactante incendio de basura en Godoy Cruz: bomberos piden precaución al circular por la zona

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz trabajaban para controlar el foco y pidieron precaución por la intensa presencia de humo.

El incendio provocó una impactante columna de humo que complicaba la visibilidad en la zona

Un impactante incendio de basura se registró este martes en Godoy Cruz, donde Bomberos Voluntarios trabajaban intensamente para controlar la situación en calle Martín Fierro, frente a la Chacarita El Coral.

El foco ígneo generó una densa columna de humo que se extendió por el área, lo que obligó a extremar los cuidados al transitar por las inmediaciones.

Precaución por el humo en la zona Desde el cuerpo de bomberos advirtieron sobre las condiciones de visibilidad reducida en calles aledañas, producto del humo que se elevaba desde el foco. Por este motivo, recomendaron circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible hasta que la situación quedara completamente controlada.