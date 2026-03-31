Robaron placas y floreros de bronce en el cementerio de la Ciudad de Mendoza: qué pasó con el ladrón de tumbas

Preventores de Ciudad detuvieron este martes a un hombre que había sustraído numerosos objetos de tumbas y bóvedas de la necrópolis.

Las placas de bronce y floreros recuperados tras la detención en el cementerio.

Un hombre joven fue aprehendido este martes 31 de marzo por personal de Preventores de la Ciudad de Mendoza tras ser sorprendido sustrayendo diversos objetos de bronce del interior del cementerio municipal. El rápido accionar de los agentes permitió frustrar el robo y recuperar los elementos que habían sido vandalizados de distintas tumbas y mausoleos del predio.

Elementos recuperados y herramientas del delito Al momento de la requisa, los preventores secuestraron una importante cantidad de material que el sujeto intentaba llevarse. Entre lo recuperado se destacan varias placas identificatorias de bronce, floreros del mismo material, listones que se utilizan como perfiles de estructuras y barrotes pesados. El detenido había utilizado prendas de vestir y bolsas de tela para envolver y ocultar el botín.

Robo en el cementerio de la ciudad de Mendoza (6) Preventores de Ciudad interceptaron al delincuente cuando intentaba escapar con el botín. Foto: Gentileza Amplio arsenal para vandalizar tumbas Además de los objetos robados, los agentes municipales encontraron en poder del delincuente un "kit" de herramientas destinadas a cometer los ilícitos. El sujeto portaba cuchillos tipo tramontina, destornilladores de distintos tamaños y varios objetos punzantes, los cuales presumiblemente utilizaba para hacer palanca y desprender los metales de las estructuras de mampostería y mármol de los nichos.