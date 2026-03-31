Robaron placas y floreros de bronce en el cementerio de la Ciudad de Mendoza: qué pasó con el ladrón de tumbas
Preventores de Ciudad detuvieron este martes a un hombre que había sustraído numerosos objetos de tumbas y bóvedas de la necrópolis.
Un hombre joven fue aprehendido este martes 31 de marzo por personal de Preventores de la Ciudad de Mendoza tras ser sorprendido sustrayendo diversos objetos de bronce del interior del cementerio municipal. El rápido accionar de los agentes permitió frustrar el robo y recuperar los elementos que habían sido vandalizados de distintas tumbas y mausoleos del predio.
Elementos recuperados y herramientas del delito
Al momento de la requisa, los preventores secuestraron una importante cantidad de material que el sujeto intentaba llevarse. Entre lo recuperado se destacan varias placas identificatorias de bronce, floreros del mismo material, listones que se utilizan como perfiles de estructuras y barrotes pesados. El detenido había utilizado prendas de vestir y bolsas de tela para envolver y ocultar el botín.
Amplio arsenal para vandalizar tumbas
Además de los objetos robados, los agentes municipales encontraron en poder del delincuente un "kit" de herramientas destinadas a cometer los ilícitos. El sujeto portaba cuchillos tipo tramontina, destornilladores de distintos tamaños y varios objetos punzantes, los cuales presumiblemente utilizaba para hacer palanca y desprender los metales de las estructuras de mampostería y mármol de los nichos.
Tras la aprehensión y el secuestro de la totalidad de los elementos, se hicieron presentes en el lugar más efectivos de seguridad para trasladar al hombre a la comisaría correspondiente. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de turno, donde se labraron las actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y daños a bienes públicos/privados.