Video: rompió un vidrio y cometió un robo exprés en un negocio de la Quinta Sección

Un ladrón violentó la vidriera de un comercio y robó mercadería del interior. El hecho quedó filmado y el video fue entregado a las autoridades.

El video muestra el momento en que el ladrón ingresó al negocio de la Quinta Sección.

Un robo exprés en un comercio fue registrado por una cámara de seguridad la madrugada de este viernes en lató que esta Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. El ladrón rompió la vidriera del negocio, sustrajo mercadería y se dio rápidamente a la fuga cuando notó que estaba siendo filmado. El video quedó a disposición de las autoridades.

El video del robo en la Quinta Sección Embed - ROBO QUINTA 1 El episodio se desarrolló minutos antes de las 6 cuando un sujeto que vestía una gorra oscura, buzo gris y mochila llegó hasta el local Mercado Express, localizado en una esquina de avenida Juan B. Justo y calle Tiburcio Benegas.

Tal como se puede apreciar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar, el maleante rompió una vidriera ubicada a un costado del ingreso principal al negocio y logró ingresar a través de ese hueco.

Acto seguido, encaró hacia el sector de las góndolas pero notó que había una cámara de seguridad, por lo que regresó sobre sus pasos y se dirigió hasta una heladera, la cual abrió para sacar una bandeja con alimentos.

Tras eso, salió corriendo para escapar a través del hueco que hizo en la fachada vidriada y escapó con el modesto botín en su poder.