"¿Estás seguro de...?": Guillermo Francella se sumó a combatir a la Inteligencia Artifcial con un duro video

El protagonista de El encargado, Guillermo Francella, se sumó a una masiva iniciativa audiovisual para concientizar sobre los riesgos de las réplicas virtuales sin autorización.

La evolución de las plataformas digitales abrió un escenario de debate global que ya impacta de lleno en la industria del entretenimiento local. La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una contundente campaña institucional para exigirle al Estado un marco regulatorio estricto sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

Guillermo Francella se sumó a combatir la IA. La iniciativa, que comenzó a ramificarse con fuerza en redes sociales, sumó en su segunda entrega el apoyo de Guillermo Francella, quien unió su reclamo al de otras figuras de peso internacional.

El eje de la campaña radica en visibilizar cómo la creación de réplicas virtuales, clonaciones de voces y edición de movimientos pueden distorsionar la realidad y suplantar la labor de los intérpretes. En el material audiovisual difundido, el protagonista de El encargado apela a una interpelación directa hacia el espectador. "¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“, expone Francella con gravedad.

Guillermo Francella - Portada (1) Desembarca en la plataforma una nueva película del actor argentino. Foto: captura de video / Disney Plus.

La movida colectiva tuvo como impulsor inicial a Ricardo Darín, quien en la primera pieza audiovisual fijó la postura ética de la colonia artística frente a la manipulación de contenidos. Para el protagonista de Argentina, 1985, el público tiene el derecho básico de discernir si lo que observa en pantalla es una interpretación real o un producto adulterado por un algoritmo. "El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño", sentenció el actor, marcando la pauta de un malestar generalizado.