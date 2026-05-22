"¿Estás seguro de...?": Guillermo Francella se sumó a combatir a la Inteligencia Artifcial con un duro video
El protagonista de El encargado, Guillermo Francella, se sumó a una masiva iniciativa audiovisual para concientizar sobre los riesgos de las réplicas virtuales sin autorización.
La evolución de las plataformas digitales abrió un escenario de debate global que ya impacta de lleno en la industria del entretenimiento local. La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una contundente campaña institucional para exigirle al Estado un marco regulatorio estricto sobre el uso de la Inteligencia Artificial.
La iniciativa, que comenzó a ramificarse con fuerza en redes sociales, sumó en su segunda entrega el apoyo de Guillermo Francella, quien unió su reclamo al de otras figuras de peso internacional.
El eje de la campaña radica en visibilizar cómo la creación de réplicas virtuales, clonaciones de voces y edición de movimientos pueden distorsionar la realidad y suplantar la labor de los intérpretes. En el material audiovisual difundido, el protagonista de El encargado apela a una interpelación directa hacia el espectador. "¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“, expone Francella con gravedad.
La movida colectiva tuvo como impulsor inicial a Ricardo Darín, quien en la primera pieza audiovisual fijó la postura ética de la colonia artística frente a la manipulación de contenidos. Para el protagonista de Argentina, 1985, el público tiene el derecho básico de discernir si lo que observa en pantalla es una interpretación real o un producto adulterado por un algoritmo. "El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño", sentenció el actor, marcando la pauta de un malestar generalizado.
Una crítica y un reclamo en conjunto contra la IA
El reclamo no solo se sostiene en la protección de las celebridades consagradas, sino en la defensa del empleo de miles de trabajadores del sector. Actrices como Marina Bellati, Valentina Bassi y el actor César Bordón también expusieron sus testimonios, remarcando que las expresiones y la voz constituyen sus herramientas fundamentales de subsistencia. En este sentido, señalaron la necesidad de acoplarse a los convenios colectivos y normativas internacionales que ya se debaten en los principales mercados del mundo.
Desde la entidad gremial confirmaron que este es solo el comienzo de una serie de presentaciones públicas destinadas a concientizar a la sociedad. En los próximos días se sumarán nuevos testimonios de referentes que buscan articular propuestas legislativas junto a diversas asociaciones del universo audiovisual, con el objetivo de resguardar el patrimonio cultural y la autenticidad del trabajo interpretativo en el territorio nacional.