Dos choques y detenciones por alcoholemia positiva durante la madrugada en Maipú y Las Heras

Un siniestro en Maipú arrojó 1.66 g/L de alcohol en el conductor culpable. En Las Heras, detuvieron a otro hombre con un registro de 2.05 g/L.

La noche mendocina registró dos incidentes viales graves durante la madrugada, con el alcohol como factor común. Un conductor con 1.66 g/L provocó un choque en Maipú y lesionó a un joven, mientras que la policía de Las Heras detuvo a otro hombre que circulaba en contramano con un dosaje de 2.05 g/L.

Maipú El primer siniestro se registró cerca de las 3.15 frente al boliche Nonquen, sobre el Acceso Este y calle Chacras, jurisdicción de la Comisaría 61°. Un llamado al 911 alertó sobre un accidente de tránsito en el lugar.

Personal policial constató que un Peugeot 206 y un Fiat Duna circulaban por el Acceso Este en dirección este a oeste. V. Z., conductor del Peugeot de 40 años, se encontraba en estado de ebriedad. Información preliminar indica que se durmió al volante e impactó al Fiat, perdiendo el dominio de ambos vehículos.

La víctima, identificada como B. C. de 23 años, conductor del Fiat, recibió asistencia de médicos del SEC con un diagnóstico de traumatismo cervical leve. El dosaje de alcohol realizado al infractor, V. Z., arrojó un resultado de 1.66 gramos por litro.

Las Heras El segundo hecho ocurrió más tarde, a las 4.40, en la jurisdicción de la Comisaría 56°, sobre la calle Paso Hondo y Abel Zapata.