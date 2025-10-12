Una camioneta cruzó en rojo y provocó un choque en cadena en pleno Retiro

Una camioneta cruzó un semáforo en rojo generó un choque en cadena que involucró a cinco autos y un colectivo. Tres personas sufrieron politraumatismos.

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en la intersección de Santa Fe y Cerrito, en Retiro, en pleno centro porteño. El hecho sucedió después de que una camioneta cruzara un semáforo en rojo, produciendo un choque en cadena que incluyó un colectivo de la línea 17. Tres personas debieron ser trasladadas a un hospital.

Luego del choque, los ocupantes, que no resultaron heridos, quisieron bajarse del auto y fueron demorados por la Policía, en una zona donde la circulación se encuentra parcialmente cortada.

El accidente se produjo después de que esta camioneta, marca Kia, que circulaba por Santa Fe, embistiera a otro vehículo, un Renault Kwid. Esto produjo un choque en cadena que involucró a varios autos más e incluso al colectivo, que en ese momento se encontraba trasladando algunos pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido.

Luego del choque, la camioneta impactó contra el guardarraíl en la avenida 9 de Julio. Tras este siniestro, los ocupantes descendieron del rodado y aparentemente quisieron huir, por lo que fueron demorados.

Los heridos del accidente Producto de este fuerte choque, tres personas resultaron heridas con politraumatismos y debieron ser trasladadas por el SAME. Un hombre de 60 años fue llevado al Hospital Fernández, y una mujer de 30 y un hombre de 31 fueron dirigidos hacia el Hospital Rivadavia. En total, seis personas debieron ser asistidas por el SAME.