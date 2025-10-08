Un camión chocó, volcó un container con pollo congelado y provocó demoras en la autopista 25 de Mayo
El incidente ocurrió en la conexión entre la autopista 25 de Mayo y la autopista Buenos Aires–La Plata. El camión perdió 43 toneladas de pollo.
Un camión que transportaba un container con 43 toneladas de pollo congelado chocó y perdió su carga en la conexión entre la autopista 25 de Mayo y la autopista Buenos Aires-La Plata en sentido hacia Provincia.
El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles a la altura de Puerto Madero y generó importantes demoras vehiculares desde la madrugada. No se registraron heridos ni víctimas fatales.
¿Cómo se produjo el incidente en la autopista?
Según informaron fuentes policiales, el vehículo era un camión semirremolque que circulaba por una curva pronunciada del enlace entre ambas autopistas, en una zona donde la velocidad máxima recomendada es de 30 kilómetros por hora. En ese tramo, la parte delantera izquierda del camión impactó contra el guardarraíl, lo que provocó el desprendimiento del acoplado y la caída del container sobre la calzada.
Mirá el video del camión que perdió el container
Personal de la Sección Destacamentos y Autopistas de la Policía de la Ciudad y del SAME se desplazó al lugar del accidente, a la altura de la avenida Juan de Garay, para asistir al conductor del camión, quien fue trasladado para un control médico clínico preventivo. No se reportaron daños a terceros vehículos ni lesionados adicionales.
El siniestro provocó la obstrucción casi total de la calzada en sentido hacia La Plata, lo que obligó a habilitar un solo carril de circulación. Esto derivó en extensas colas de vehículos y demoras significativas durante las primeras horas del día. Según Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), el incidente se produjo a la altura del kilómetro 3,5 y requirió intervención inmediata de personal de tránsito y mantenimiento.
De acuerdo con información del canal A24, el container no se desoldó, sino que se desprendió debido al impacto y al peso de la carga. La caída provocó pérdidas de producto y complicaciones logísticas adicionales. También se registró una fuga de líquido de frenos y gasoil, tanto del motor refrigerante del container como del camión, lo que obligó a extremar medidas de seguridad en el área.
Tras el accidente, comenzaron los trabajos de remoción en dos etapas. En un primer momento, alrededor de las 7 de la mañana, personal de AUBASA logró despejar parcialmente el área afectada y liberar parte del tránsito. Sin embargo, hacia las 9, el corte fue reinstaurado temporalmente para permitir el ingreso de una grúa de gran porte con el fin de retirar completamente el container y asegurar la calzada.