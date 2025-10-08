Cómo comunicarte con PAMI: teléfonos, WhatsApp, agencias y redes

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) pone a disposición de sus afiliados múltiples canales de contacto para realizar trámites, consultas, recibir atención telefónica o presencial y mantenerse al día con las novedades de la obra social . A continuación, te contamos cuáles son.

Ante cualquier urgencia o situación crítica, es fundamental comunicarse con el teléfono de emergencia correspondiente a la zona y contar con el número de afiliación, dirección y teléfono a mano. En el caso de residir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o pertenecer a la UGL Rosario, se debe llamar al 139. Para el resto del país, PAMI permite ingresar los datos personales, número de afiliación y número de documento, en su buscador en línea para obtener el teléfono del prestador asignado.

El centro integral de atención telefónica PAMI Escucha y Responde permite realizar consultas, sugerencias y reclamos relacionados con los servicios y prestaciones de la obra social . La línea es gratuita, 138, y está disponible las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país.

La obra social PAMI ofrece atención las 24 horas, los 365 días, en todo el país.

Pame, el asistente virtual de PAMI disponible en WhatsApp, permite realizar consultas sobre trámites, turnos para agencias, servicios y prestaciones, así como acceder a información sobre médico de cabecera, medicamentos e insumos. Para utilizarlo, se debe agendar el número +54 9 11 4370 3138, enviar el mensaje “Hola” y seguir las opciones del menú.

PAMI comparte novedades e información útil a través de sus redes sociales oficiales, incluyendo Instagram y Facebook (@pami.org.ar) y X (@pami_org_ar). Se recomienda verificar que las cuentas cuenten con la tilde de verificación para confirmar que son oficiales. La obra social no tiene intermediarios y ningún tercero puede cobrar por gestiones o prestaciones.

Atención presencial en agencias y UGL

Para quienes requieren atención presencial, es posible acercarse a la agencia PAMI o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente a su jurisdicción. PAMI cuenta con más de 600 agencias y 38 UGL en todo el país, donde se pueden realizar trámites y consultas de manera directa. Los turnos se gestionan a través del Buscador de UGL y agencias disponible en la web.

Newsletter de PAMI

Además, PAMI ofrece un Newsletter para recibir información mensual sobre prestaciones, servicios, consejos de salud y novedades. La suscripción se realiza completando un formulario, y los contenidos llegan directamente al correo electrónico del afiliado.

Por último, PAMI recuerda la importancia de seguir medidas de seguridad para evitar estafas virtuales: utilizar únicamente canales oficiales, no compartir datos personales con terceros y evitar pagos o gestiones a través de intermediarios no autorizados.