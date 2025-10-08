Desesperación en Aeroparque: una familia busca a su gato perdido por Aerolíneas Argentinas hace más de un mes

Desde el 5 de septiembre, una familia oriunda de Chaco vive un calvario tras perder a su gato “Elbo” durante una escala en el Aeroparque Jorge Newbery.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas no respondió públicamente al reclamo de la familia ni brindó información sobre las medidas adoptadas para hallar al gato.

Hace más de un mes, una familia chaqueña sufre la angustia de no saber qué pasó con su gato "Elbo", que se perdió en una escala en el Aeroparque Jorge Newbery mientras era trasladado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a San Carlos de Bariloche. El incidente ocurrió el 5 de septiembre, y desde entonces, los dueños reclaman sin éxito explicaciones y colaboración para encontrarlo.

Qué pasó en Aeroparque y por qué su gato no aparece Según contó María Lidia, dueña del animal, los tres gatos de la familia viajaban solos mediante el servicio de transporte de mascotas en bodega que ofrece la aerolínea estatal. "Nosotros hacíamos el seguimiento. Cuando llegaron a Aeroparque, tenían que esperar varias horas para el vuelo a Bariloche. Me dijeron que los habían bajado porque hacía mucho frío allá. Me pareció raro", relató en diálogo con TN.

gato desaparecido X Los felinos fueron despachados en dos jaulas transportadoras a bordo de un Boeing 737. Sin embargo, la jaula donde viajaban Elbo y su hijo Elvis fue encontrada atada de manera irregular y sin los precintos de seguridad. Poco después, la familia recibió la noticia de que ambos gatos se habían escapado.

"Hace unos días me llamó un chico de Aeroparque y me dijo: 'Ya lo pude agarrar a Elvis'. ¿Qué significa eso? Que los dos se habían fugado", explicó María Lidia, quien detalló que Elvis apareció lastimado y en estado de shock, lo que atribuye al mal manejo del personal de la aerolínea durante el traslado.

Desde entonces, la familia intenta ingresar al aeropuerto junto a rescatistas voluntarios para colocar jaulas trampa y rastrear a Elbo, pero denuncian burocracia y trabas por parte de las autoridades. "No nos dejan entrar a buscarlo. Nos dicen que están haciendo recorridas, pero no nos muestran nada", expresó la mujer con indignación.